На достройку тюменской "пизанской башни" потребуется еще 20 млн

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев встретился с дольщиками дома с улицы Беляева, 23, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

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В 2015 году в строящемся доме выявили крен. С того времени проведена большая работа по его устранению. По словам заместителя губернатора Евгения Заболотного, в понедельник эксперты приступят к дополнительному обследованию здания на предмет его надежности. Экспертиза продлится не менее двух месяцев. Будет изучено состояние грунтов и проверка стабильности

Если экспертиза вынесет решение о полной безопасности дома, начнется его достройка, на это потребуется не менее 20 млн руб. По расчетам специалистов, объект будет введен в эксплуатацию 1 сентября 2018 года.

"Вне зависимости от выводов экспертизы, участников долевого строительства не оставим без поддержки. Будем помогать с вводом в эксплуатацию либо займемся расселением", - подчеркнул губернатор Владимир Якушев. Он заверил дольщиков, что вопрос по достройке их дома находится на постоянном контроле правительства региона, областной и генеральной прокуратуры, а также лично заместителя генерального прокурора РФ Юрия Пономарева.

В мае Владимир Якушев предложил провести еще одну встречу по итогам экспертизы, чтобы скоординировать дальнейшие совместные действия.

"Ситуация тяжелая для всех, но у правительства региона есть опыт решения проблем участников долевого строительства, и с этим случаем мы сообща справимся и обязательно добьемся позитивного результата. Люди будут жить в своих комфортных и безопасных квартирах", - резюмировал губернатор.