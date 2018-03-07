В Екатеринбурге из горящего общежития эвакуировали 54 человека

В Екатеринбурге 7 марта в 03.29 поступило сообщение о пожаре по адресу ул. Надеждинская. Возгорание произошло в общежитии на втором этаже пятиэтажного дома. Пострадавших нет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

"Пожарно-спасательными подразделениями по лестничным маршам эвакуированы 54 человека, в том числе 11 детей. В тушении пожара были задействованы 4 единицы техники, 23 человека личного состава", - сообщили в ведомстве. Проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 04.50 по местному времени.