УФАС Южного Урала проверит на пристойность рекламу с участием Сергея Шнурова

Челябинское УФАС проверит рекламу торговой сети MediaMarkt - компания использовала для пиара своих акций лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова с подписью "Охренительные скидки".
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С жалобой на непристойность рекламы и данного выражения в УФАС обратились через интернет-приемную, сообщили Накануне.RU в ведомстве.
На данном этапе возбуждено административное производство. Сейчас специалисты изучат, действительно ли выражение ассоциируется с бранными, непристойными словами.
Рассмотрение дела назначено на апрель этого года.