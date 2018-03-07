УФАС Южного Урала проверит на пристойность рекламу с участием Сергея Шнурова

Челябинское УФАС проверит рекламу торговой сети MediaMarkt - компания использовала для пиара своих акций лидера группы "Ленинград" Сергея Шнурова с подписью "Охренительные скидки".

С жалобой на непристойность рекламы и данного выражения в УФАС обратились через интернет-приемную, сообщили Накануне.RU в ведомстве.

На данном этапе возбуждено административное производство. Сейчас специалисты изучат, действительно ли выражение ассоциируется с бранными, непристойными словами.

Рассмотрение дела назначено на апрель этого года.