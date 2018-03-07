Росприроднадзор в течение марта разработает "дорожную карту" экологического развития Южного Урала и перепроверит нормативы на выбросы предприятий

Глава Минприроды России Сергей Донской поручил Росприроднадзору в течение марта разработать "дорожную карту" экологического развития Челябинской области, а также проверить проекты нормативов предельно допустимых выбросов для предприятий, сообщили Накануне.RU в пресс-службе федерального министерства.

По словам министра, реализация механизмов решения проблем охраны окружающей среды в Челябинске позволит сформировать модель экологического развития для всех российских городов, где высок уровень негативного влияния промышленности и транспорта на качество жизни населения.

Руководитель Росприроднадзора Артём Сидоров рассказал, что вклад промышленных предприятий в загрязнение атмосферы является основным и составляет более 48% от общего объема выбросов, 32% привносит автотранспорт. Вклад коммунального сектора, в том числе городской свалки – 20% от общего объема.

Сергей Донской поручил Росприроднадзору совместно с региональным природоохранным ведомством в течение марта разработать "дорожную карту" экологического развития региона, которая позволит жителям с каждым годом чувствовать реальные улучшения качества жизни. Основная задача – снизить объем выбросов на 30%.

Также по поручению министра Росприроднадзор проверит ранее утвержденные разрешительные документы на выбросы и сбросы.

"Несмотря на то, что данные нормативы ранее прошли процедуры согласования, Росприроднадзор ставит под сомнение достоверность заявляемых предприятиями показателей и, соответственно, достоверность утвержденных нормативов", - говорится в сообщении.