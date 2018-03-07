Нацразведка США: Россия справляется с санкциями

Национальная разведка США заявила, что Россия справляется с наложенными Западом санкциями. Об этом говорится в докладе директора Нацразведки Штатов Дэниэла Коутса, представленном в Комитете Сената США по вооруженным силам.

При этом аналитики утверждают, что Кремль продолжит попытки подорвать единство стран Запада касательно политики санкций и позиции по Украине.

Помимо этого, в докладе отмечается, что Москва стремится ослабить партнерские отношения США с европейскими союзниками, поощряет антиамериканские политические взгляды и хочет снизить доверие к демократическим процессам, нивелируя усилия Вашингтона в этой сфере, пишет "Лента.ру".

Ранее Коутс заявил, что Минфин США уже на следующей неделе может объявить о новых санкциях против России.