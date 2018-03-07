"Подозреваемая кается и плачет": на Среднем Урале полиция задержала кассира, похитившую из банка 11 млн рублей

На Среднем Урале полиция задержала женщину за хищение крупной суммы денег из банка. Возбуждено уголовное дело.

"Сыщики управления уголовного розыска ГУ МВД России по Свердловской области под руководством полковника полиции Натига Байрамова установили местонахождение женщины-кассира из коммерческого банка города Туринска, которая подозревается в хищении 11 миллионов рублей. Часть пропавших денег изъята, дама 1958 года рождения доставлена для проведения следственных действий в дежурную часть территориального ОВД", - рассказал Накануне.RU пресс-секретарь регионального Главка МВД Валерий Горелых.

По его данным, оперуполномоченные все это время тщательно отрабатывали ее родственников и знакомых, где она могла укрыться. В результате один из тех, кто хорошо ее знал, поделился с полицией информацией об адресе "конспиративной квартиры" по улице Лобкова в микрорайоне Эльмаш. Там любительницу чужих денег и задержали.

По данному факту органами внутренних дел уже возбуждено и расследуется уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ – присвоение в особо крупном размере. За совершение такого рода противоправного деяния законодательством предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

"Подозреваемая кается в случившемся и плачет, утверждая, что не понимает, как с ней такое безобразие могло произойти. Говорит, якобы, затмение случилось в голове. Сейчас кассира сыщики проверяют на полиграфе. До судебного разбирательства она будет находиться на подписке о невыезде", - отметил полковник Горелых.

Сейчас расследование уголовного дела продолжается.