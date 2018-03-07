В Севастополе просят Памфилову заменить председателя горизбиркома

В Севастополе состоялось совещание общественных и политических сил из-за многочисленных увольнений членов УИК города.

По его итогам была принята резолюция, в ней было высказано недоверие председателю горизбиркома Севастополя Александру Петухову. Собравшиеся единогласно проголосовали за обращение к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с предложением отправить его в отставку.

На совещании члены нескольких участковых комиссий рассказали о возникших проблемах. Председатель движения "Севастополь в поддержку президента РФ" Сергей Бинали сообщил, что приглашал на совещание других партийцев, но они на него не пришли. Секретарь севастопольской организации "Единой России" Борис Колесников сообщил, что получил приглашение на совещание поздно.

Кроме того, он знает о проблемах в работе УИК, но уже "отработал эту информацию" с Александром Петуховым. Поэтому назвал совещание для себя неактуальным. По его словам, "глупо" требовать отставки главы горизбиркома "за десять дней до выборов". "Я бы такую резолюцию не поддержал",— сказал Борис Колесников. Он отметил, что в работе горизбиркома "были ошибки", но "их допускают все". Господин Петухов, по его мнению, работает конструктивно.

В пресс-службе горизбиркома Севастополя сообщили, что ничего не знают о совещании, поэтому комментировать его не будут, пишет газета "Коммерсант".