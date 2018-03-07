В Севастополе просят Памфилову заменить председателя горизбиркома

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
экономика  |  добавить комментарий
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Новости
07.03.2018 06:38 Мск (08:38 Екб)
политика | Крым
В Севастополе просят Памфилову заменить председателя горизбиркома
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ЦИК РФ избирком выборы (2011) | Фото:ЦИК РФ

В Севастополе состоялось совещание общественных и политических сил из-за многочисленных увольнений членов УИК города.
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По его итогам была принята резолюция, в ней было высказано недоверие председателю горизбиркома Севастополя Александру Петухову. Собравшиеся единогласно проголосовали за обращение к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой с предложением отправить его в отставку.

На совещании члены нескольких участковых комиссий рассказали о возникших проблемах. Председатель движения "Севастополь в поддержку президента РФ" Сергей Бинали сообщил, что приглашал на совещание других партийцев, но они на него не пришли. Секретарь севастопольской организации "Единой России" Борис Колесников сообщил, что получил приглашение на совещание поздно.

Кроме того, он знает о проблемах в работе УИК, но уже "отработал эту информацию" с Александром Петуховым. Поэтому назвал совещание для себя неактуальным. По его словам, "глупо" требовать отставки главы горизбиркома "за десять дней до выборов". "Я бы такую резолюцию не поддержал",— сказал Борис Колесников. Он отметил, что в работе горизбиркома "были ошибки", но "их допускают все". Господин Петухов, по его мнению, работает конструктивно.

В пресс-службе горизбиркома Севастополя сообщили, что ничего не знают о совещании, поэтому комментировать его не будут, пишет газета "Коммерсант".

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07.03.2018 06:38 Мск | информационная служба Накануне.RU
08:38 Екб


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В Севастополе просят Памфилову заменить председателя горизбиркома
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