Разведка США оценила ядерное оружие КНДР

Северная Корея пока не пересекла так называемую "красную черту" в разработке ядерного оружия, способного достичь континентальной части США. Об этом заявил директор американской национальной разведки Дэниел Коутс.

При этом, как передаёт РБК, он отметил, что курс КНДР в разработке такого вооружения не изменится.

Отвечая на вопрос о позиции разведсообщества о возможности получения Ким Чен Ыном соответствующего вооружения дальнего действия в 2018 году, Коутс заверил: "Вашингтон делает всё возможное, чтобы оценить планы" северокорейского лидера.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, ранее стало известно о планах главы КНДР посетить в апреле межкорейский саммит, который пройдёт во Дворце мира на южной стороне села, разделённого межкорейской границей, Пханмунчжом.

Президент США Дональд Трамп, комментируя намерение Ким Чен Ына, вменил себе в заслугу то, что северокорейская сторона согласилась на переговоры с южнокорейской.



Встреча Ким Чен Ына с делегацией Республики Корея