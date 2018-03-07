Депутат ГД РФ прокомментировал намерение Собчак посетить Крым

Ксении Собчак нужен не результат выборов и голоса избирателей, а только эпатажные медиаповоды, заявил депутат Госдумы РФ от Республики Крым Андрей Козенко.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, вчера телеведущая, кандидат в президенты России решила попросить разрешение у Киева на въезд в российский Крым.

"Такими темпами Собчак скоро попросит на Украине политическое убежище, — написал Козенко на своей странице в Facebook. — Ради возможности сорвать хайп эта дама готова, похоже, на всё".

Парламентарий добавил, что журналистка может, приехав в Крым, "попытаться спровоцировать конфликт".

"И это наверняка единственная, хотя и бесперспективная, цель", — отметил он.

Козенко также напомнил, что в апреле 2014 года Собчак посетила Крым без соответствующего разрешения со стороны Киева, а по итогам той поездки на сайте "Сноб" был опубликован текст её авторства, где бывший украинский регион называется освобождённой территорией РФ, а Симферополь — русским городом.