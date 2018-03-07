На одном из пляжей Австралии обнаружили 132-летнее послание в бутылке

В Австралии на пляже около города Перт обнаружили старейшее из известных послание в бутылке.

Ее возраст составил 132 года. Находку обнаружила женщина, которая отдыхала на пляже. Бутылку она планировала поставить в книжный шкаф. Однако родные женщины обнаружили в бутылке сверток, который был передан в музей. В послании говорится, что оно было написано 12 июня 1886 года пассажиром немецкого судна "Паула" в 950 км от западного побережья Австралии.

В 2015 году в море была найдена бутылка с посланием от английского ученого, отправленным 108 лет назад, сообщает Газета.ru.