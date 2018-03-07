Украинский Генштаб анонсировал новую военную операцию в Донбассе

Генштаб Вооружённых сил Украины (ВСУ) разработал документы о начале Операции объединённых сил вместо антитеррористической (АТО) на Донбассе. Об этом заявил на брифинге представитель управления правового обеспечения Генштаба Юрий Бобров.

По информации портала "Украинские новости", документы ожидают утверждения президента Петра Порошенко.

"Согласно нормам закона, предусмотрено, что начало и завершение мероприятий по обеспечению национальной обороны, отпору и сдерживанию вооружённой агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях определяется отдельным решением Верховного главнокомандующего ВСУ, — передаёт издание слова Боброва. — Проекты таких документов подготовлены, и в определённое время они будут приняты и реализованы".

При этом он не стал исключать, что с началом Операции объединённых сил не будет завершена и АТО, в зависимости от решения Антитеррористического центра при Службе безопасности Украины.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в январе Верховная рада Украины с третьей попытки приняла закон о "реинтеграции Донбасса", который стал законом об "оккупации". Документ принят во втором чтении 280 депутатами при необходимом минимуме 226 голосов. Документ был подписан президентом Порошенко в конце февраля. Согласно закону о "реинтеграции", Киев не несёт никакой ответственности за происходящее в Донецкой и Луганской народных республиках, которые объявляются оккупированными территориями.