Вашингтон ввёл санкции против КНДР из-за убийства Ким Чен Нама

Вашингтон ввёл новые санкции против Северной Кореи (КНДР) в связи с убийством Ким Чен Нама, брата лидера КНДР Ким Чен Ына.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, мужчина был убит в середине февраля 2017 года в Малайзии, где он скрывался после казни его дяди на родине.

В марте Интерпол объявил в розыск четырёх подозреваемых в убийстве брата северокорейского высшего руководителя.

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, такое решение было принято после того, как Вашингтоном было подготовлено официальное заключение по данному делу. В документе утверждается, что к убийству Ким Чен Нама причастны власти КНДР, которые использовали для совершения преступления химическое отравляющее вещество VX. В связи с этим, по словам представителя Госдепа США Хизер Нойерт, правительство Штатов 22 февраля решило принять "дополнительные санкции в отношении Пхеньяна". При этом не уточняется, какие именно санкции.