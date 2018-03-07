На Ямале собирают подписи за расселение аварийных домов

В городе Тарко-Сале Ямало-Ненецкого автономного округа начался сбор подписей за расселение аварийных домов и предоставление нормальных условий проживания местных жителей.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального отделения партии "Коммунисты России", обращения поступили от жителей близлежайших домов, рядом с которыми сгорело жилое строение. Трагедия произошла в феврале текущего года - в результате пожара погибли два человека. Причиной пожара, по мнению местных жителей, является изношенность жилого фонда. К сбору подписей также подключилась организация защиты прав потребителей Пуровского района.

Подписи, по словам коммунистов, будут переданы лично президенту Владимиру Путину. В планах гражданских активистов - пикетирование местной администрации и проведение митинга с требованием расселения жителей из аварийных домов.

Как ранее сообщало Накануне.RU, пожар в двухэтажном жилом доме вспыхнул 13 февраля. Без крова остались 40 человек. Погибли двое жильцов, мужчина 1959 г.р. и женщина 1984 г.р.