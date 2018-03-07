В Тюмени обрушился жилой дом

В Тюмени выясняются обстоятельства обрушения жилого дома на улице "50 лет ВЛКСМ".

Как сообщили Накануне.RU в администрации города, происшествие случилось 6 марта в пятиэтажном доме №91 после проведения демонтажных работ. По предварительным данным, подрядчик допустил нарушение целостности старой кровли, которое привело к ее неконтролируемому сползанию. В результате выдавлен участок кирпичного парапета, который падая сильно повредил три балкона квартир в третьем и четвертом подъездах.

Доступ туда ограничен. В течение двух суток планируется выполнить работы по демонтажу нависающих конструкций, после чего ограничение доступа будет снято, жители смогут вернуться в свои квартиры. В настоящее время людям предложено заселиться в гостиницу "Колос". Восстановление балконов будет выполнено за счет средств подрядной организации.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Тюменской области, по поручению и.о. руководителя следственного управления инициирован вопрос о передаче материала проверки в следственный отдел по Ленинскому АО Тюмени следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тюменской области.