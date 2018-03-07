Трамп считает, что заслуга по мирной инициативе КНДР принадлежит ему

Американский президент Дональд Трамп считает, что это он заставил Северную Корею начать переговоры.

Главу Белого дома спросили, чему он приписывает неожиданное желание Пхеньяна вести переговоры. "Мне", — ответил Трамп. После паузы он добавил: "Похоже, никто этого не понял", сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, лидер КНДР Ким Чен Ын в апреле посетит межкорейский саммит, который пройдёт во Дворце мира на южной стороне села, разделённого межкорейской границей, Пханмунчжом, и таким образом руководитель Северной Кореи впервые окажется на южной территории Корейского полуострова.

Северная Корея также готова "откровенным переговорам с США", на время переговоров обещая воздержаться от ракетных и ядерных испытаний и наладить линию связи между лидерами двух стран.