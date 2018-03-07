Глава разведки США обещает антироссийские санкции на следующей неделе

Минфин США уже на следующей неделе может объявить о новых санкциях против России.

Об этом сообщил директор американской Национальной разведки Дэниел Коутс. "Я считаю, что того, что было сделано до сих пор недостаточно. Возможные дополнительные санкции находятся на стадии рассмотрения. И министр финансов сообщал, что, если я правильно помню, объявит о части новых санкций, самое раннее, на следующей неделе", — отметил Коутс.

По его данным, речь пойдет об ограничительных мерах против 13 россиян, которых обвинили в кибервмешательстве во время выборов президента США. Директор разведки не исключил, что в санкционный список могут войти и другие люди, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, в конце февраля в министерстве финансов США пообещали, что о новых санкциях против России будет объявлено в течение 30 дней.