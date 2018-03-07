Галушка: В ближайшие шесть лет экономический рост на Дальнем Востоке должен соответствовать странам АТР

Дальний Восток в ближайшие годы может конкурировать со странами Азиатско-Тихоокеанского региона по темпам экономического роста.

Такое заявление сделал министр по развитию Дальнего Востока Александр Галушка. По его словам, в регионе в ближайшие шесть лет есть все возможности, чтобы обеспечить экономический рост на уровне "не ниже ведущих стран АТР и обеспечить численность населения".

Как сообщили Накануне.RU в Минвостокразвития, сегодня экономический рост в странах АТР составляет около 8% в год. На Дальнем Востоке рост в 2,7% обеспечивает портфель уже реализуемых в ТОРах и свободном порту Владивосток инвестиционных проектов. Около 1,5% роста могут дать реализуемые инфраструктурные проекты – модернизация БАМа и Транссиба, международные транспортные коридоры и трансграничные мосты, новые объекты энергетики. Еще около 3,8% должно обеспечить привлечение новых частных инвестиций.

Как ранее сообщил президент России Владимир Путин, рост промышленного производства на Дальнем Востоке за последние три года опережает средний рост по Российской Федерации. Индекс увеличился на 8,6%.