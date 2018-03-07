Опубликованные переговоры пилотов Ан-148 оказались фальшивкой

Росавиация не подтверждает подлинность переговоров пилотов разбившегося Ан-148, расшифровка которых появилась в СМИ.

Как сообщил представитель ведомства Сергей Извольский, "расшифровка" дезинформирует общественность о происходившем в кабине, так как "в ней перепутаны диалоги командира воздушного судна и второго пилота, присутствуют слова и фразы, которых нет в аутентичной записи переговоров", — отметил Извольский.

"Росавиация считает публикацию записи переговоров действием неэтичным и несоответствующим требованиям и стандартам расследований авиационных происшествий", - подчеркнул он.

Как ранее сообщало Накануне.RU, СМИ опубликовали запись переговоров пилотов самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний", потерпевшего крушение в Подмосковье 11 февраля. Из появившейся расшифровки следует, что за минуту до авиакатастрофы командир воздушного судна и второй пилот спорили по поводу нормализации скорости полета.

Пассажирский лайнер авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли.