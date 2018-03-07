Павел Дуров впервые вошёл в список миллиардеров по версии Forbes

Основатель соцсети "ВКонтакте" и интернет-мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в глобальный рейтинг богатейших людей по версии журнала Forbes.

Его состояние издание оценивает в $1,7 млрд. Дуров занимает 1394 место в списке. При этом Forbes оценил Telegram как минимум в $1 млрд. Ранее компания провела ICO и привлекла в ходе него $850 млн от 81 инвестора.

Как сообщает российская версия журнала, всего в рейтинге Forbes по итогам 2017 года 11 новичков из России, которым удалось преодолеть порог в $1 млрд, необходимый для включения в список богатейших людей мира.

Помимо Дурова новичками стали: контролирующий акционер фармацевтической компании "Р-Фарм" и президент общественной организации "Деловая Россия" Алексей Репик ($2,1 млрд), владелец "Южуралзолота" Константин Струков ($1,7 млрд), создатель портала интернет-знакомств Badoo Андрей Андреев ($1,5 млрд), владелец банка "Уралсиб" Владимир Коган ($1,1 млрд), владелец 50% оператора "Платона" — компании "РТ-Инвест Транспортные Системы" — Игорь Ротенберг ($1 млрд) и другие.