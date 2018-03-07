Среди погибших при крушении Ан-26 в Сирии был генерал и 27 офицеров

Минобороны РФ подтвердило, что на борту разбившегося в Сирии Ан-26 находился генерал-майор.

Также среди погибших — 27 офицеров, прапорщики и военнослужащие контрактной службы. При этом в военном ведомстве России отметили, что гражданских лиц на борту не было. Имена пассажиров не раскрываются.

Telegram-канал проекта WarGonzo сообщил, что в разбившемся самолете находился генерал-майор Вооруженных сил России Владимир Еремеев, сообщает РИА "Новости".

Как ранее сообщало Накануне.RU, самолет выполнял плановый полет на территории Сирии. По предварительным данным, в 500 метрах от аэропорта Хмеймим транспортный самолет Ан-26 столкнулся с землей.

"Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа. Проводится комплекс необходимых следственных действий, принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", - отметила Петренко.

На борту разбившегося самолета находилось 39 человек - все они погибли.