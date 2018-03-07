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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
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Мать известного уральского юриста подала заявление в прокуратуру и попросила привлечь сына к ответственности
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Татьяна Волкова, мать Ивана Волкова (2017) | Фото: Накануне.RU

Мать известного уральского юриста Ивана Волкова подала заявление в прокуратуру. В нем Татьяна Волкова просит привлечь своего сына к ответственности за жестокое обращение с ней и проверить информацию о помещении ее в психдиспансер, к чему мог быть причастен Волков, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 28 февраля состоялось судебное заседание, на котором было принято решение о взыскании с Ивана Волкова алиментов на содержание матери - чуть менее 3 тыс. руб. в месяц. После этого, со слов родственников, Татьяну Волкову в срочном порядке увезли в психиатрическую больницу №3 на Калинина, 13, якобы, с ее слов, при этом присутствовал и Иван Волков. Несмотря на заявления родственников, что ни в какой психиатрической помощи она не нуждается, женщина пробыла там несколько дней, и лишь после того, как проверку начал Следственный комитет, ее выпустили из лечебницы.

Ранее Татьяна Волкова утверждала, что в декабре 2017 года сын якобы забрал ее документы, мог похитить телефон и угрожал помещением в психбольницу, а потом выставил из дома и отвез в ночлежку. Она не исключает, что родственника, который пытался выдвинуться в губернаторы Среднего Урала и позже заявлял о планах участвовать в выборах президента России, интересует ее квартира в Сочи. Сам Иван Волков недавно стал доверенным лицом кандидата в президенты России от "Российского общенародного союза" Сергея Бабурина, ранее уральский юрист уже уверял, что ни на какую недвижимость матери не претендует.

5 марта, как стало известно Накануне.RU, Татьяна Волкова подала заявление на имя прокурора Орджоникидзевского района Кирилла Тетерина. В нем она подробно рассказала о своей ситуации.

28 февраля 2018 г., как утверждает заявительница, якобы ее сын Иван Волков с помощью двух мужчин, представившихся фельдшером и врачом, "с применением физической силы, с согласия пристава, охраняющего помещение суда, посадили меня в стоящую у здания суда затонированную машину", которая и отвезла ее в лечебницу, где она провела двое суток.

"Прошу рассмотреть мое заявление по поводу жестокого обращения с пожилым человеком со стороны сына и лиц, ему в этом содействующих, выразившемся в систематических издевательствах, оставлении в опасной для жизни ситуации, клевете, нарушении неприкосновенности личной жизни и незаконной госпитализации в психиатрическую больницу", - говорится в тексте заявления в прокуратуру о произошедшем с женщиной в Екатеринбурге за последние несколько месяцев.

Также Татьяна Волкова просит проверить деятельность кризисного центра "Малахит", из которого ее выгнали в начале этого года, и их практику оказания социальных услуг и психиатрической помощи.

Как рассказал Накануне.RU двоюродный брат Татьяны Волковой Алексей Александров, в прокуратуре приняли заявление и пообещали, что зарегистрируют его в течение трех дней, а затем в течение 30 дней дадут ответ. Также он встретился с главным врачом психбольницы и поговорил по поводу случая с его сестрой.

Комментарий Ивана Волкова к моменту публикации получить не удалось, на мобильный телефон он не отвечал.

Иван Волков(2017)|Фото: ikso.org

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11:45 Екб


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Мать известного уральского юриста подала заявление в прокуратуру и попросила привлечь сына к ответственности
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