ЧТПЗ разработал новую форму государственно-частного партнерства для эффективной подготовки кадров для промышленности

Челябинский трубопрокатный завод разработал новую форму государственно-частного партнерства для эффективной подготовки кадров для промышленности, об этом сообщил председатель совета директоров предприятия Андрей Комаров, пишет ТАСС.

По словам Комарова, благодаря данной инновации, руководство ЧТПЗ может напрямую влиять на образовательный процесс в техникуме - именно это должно привести к улучшению системы подготовки кадров.

Такие заявления Андрей Комаров сделал во время совещания с участием президента России Владимира Путина в Екатеринбурге.

"Из новаций этого года - это демонстрационный экзамен, который нам очень важен в системе среднего профессионального образования, и совместно с Минобрнауки мы подготовили новый вид государственно-частного партнерства - это модель управляющей компании, где компания-работодатель может участвовать в управлении колледжем и влиять напрямую на то состояние дел, которое в колледже имеется", - отметил Комаров.

Уже 7 лет, как отметил Комаров, ЧТПЗ реализует на базе Первоуральского металлургического колледжа программу "Будущее белой металлургии". Цель проекта - подготовить для компании грамотных специалистов, соответствующих современным требованиям высокотехнологичного производства.

"60% времени обучения отведено на практику и 40% - на теорию", - объяснил Комаров.

Как ранее сообщало Накануне.RU, президент России Владимир Путин вечером 6 марта провел в Екатеринбурге совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования. Глава государства отметил, что вопрос, лежащий в повестке совещания, как и обновление всей системы образования, внедрение передовых подходов к подготовке рабочих, инженеров, "является одним из ключевых, базовых для технологического, экономического прорыва страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан".