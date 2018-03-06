По факту крушения российского Ан-26 в Сирии СКР возбудил уголовное дело

Военными следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по факту крушения российского транспортного самолета Ан-26 в Хмеймиме возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 351 УК РФ - "нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее тяжкие последствия", об этом Накануне.RU сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Как сообщалось ранее, самолет выполнял плановый полет на территории Сирии. По предварительным данным, в 500 метрах от аэропорта Хмеймим транспортный самолет Ан-26 столкнулся с землей.

"Для расследования авиакатастрофы создана оперативно-следственная группа. Проводится комплекс необходимых следственных действий, принимаются исчерпывающие меры к установлению всех обстоятельств произошедшего", - отметила Петренко.

Как ранее сообщало Накануне.RU, на борту разбившегося самолета находилось 39 человек - все они погибли.