"Газпром" подал апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа на Украину

Компания "Газпром" подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража по делу о поставке газа, об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на заместителя председателя правления компании Александра Медведева.

Как стало известно накануне, "Газпром" направил "Нафтогазу" официальное уведомление о начале процедуры расторжения контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.

Решение о расторжении контрактов "Газпром" принял после того, как арбитраж 28 февраля этого года в рамках разбирательства по условиям транзита через Украину обязал российскую компанию выплатить "Нафтогазу" 4,64 млрд долларов в качестве компенсации за недопоставку газа.