"Дикость". МИД РФ прокомментировал заявления Бориса Джонсона о бойкоте Чемпионата мира по футболу в России

Великобритания планирует пересмотреть формат участия в чемпионате мира по футболу в России в 2018 году, если будет доказана причастность Москвы к отравлению в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление главы МИД Великобритании Бориса Джонсона.

От российского внешнеполитического ведомства поступил незамедлительный ответ - Мария Захарова назвала такую реакцию "дикостью".

Также депутаты Госдумы РФ поспешили выразить свое крайнее возмущение заявлением Джонсона - председатель парламентского комитета по спорту, физической культуре и молодежной политике Михаил Дегтярев призвал соотечественников быть готовыми к информационным вбросам на тему мундиаля.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в Кремле ответили, как относятся к комментариям экспертов в западных СМИ, которые утверждают, что к возможному отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля причастна российская сторона. Как сообщалось ранее, проживающий в Великобритании Скрипаль, осужденный в России за государственную измену, мог быть отравлен неизвестным ядом. Он почувствовал себя плохо в торговом центре британского Солсбери и был госпитализирован. Вместе с ним в больницу увезли его дочь.

Напомним, в 2006 году Московский окружной военный суд признал бывшего полковника российских спецслужб Сергея Скрипаля виновным в государственной измене в форме шпионажа и приговорил его к 13 годам лишения свободы.