На борту разбившегося в Сирии российского Ан-26 находились 39 человек - все они погибли

На борту российского транспортного самолета Ан-26, который 6 марта разбился в Сирии, находились 39 человек - это уточненное количество человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны России. Все они погибли.

Также известно, что самолет был приписан к 6 армии ВКС - он был откомандирован в Сирию и базировался на аэродроме Хмеймим.

По данным телеграм-канала Mash, за штурвалом Ан-26 находился майор Смирнов.

В ведомстве также сообщили, что все находившиеся на борту - российские военнослужащие.

"Семьям и близким погибших военнослужащих военным ведомством будет оказана вся возможная и необходимая помощь и поддержка", - добавили в Минобороны РФ.



Как ранее сообщало Накануне.RU, самолет Ан-26 российских ВКС потерпел крушение 6 марта при заходе на посадку на аэродроме Хмеймим в сирийской провинции Латакия - воздушное судно ударилось о землю, не долетев до взлетно-посадочной полосы около 500 метров. Полет проходил в простых метеоусловиях.