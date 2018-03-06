Ксения Собчак попросила разрешение у посольства Украины в Москве с просьбой разрешить ей посетить российский Крым

Ксения Собчак, которая является кандидатом в президенты России на выборах 18 марта, решила попросить разрешение у Украины на въезд в российский Крым, об этом пишет ИА "Крыминформ".

С соответствующим заявлением политик обратилась в консульство Украины в Москве.

Как отметила сама Собчак в эфире одной из радиостанций, если она посетит Крым, то въедет на его территорию только через границу с Украиной.

"Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", - заявила Собчак.

Как ранее говорила журналистам Ксения Собчак, каждый раз при посещении Крыма в любом статусе она намерена просить разрешения у украинских властей, так как считает, что по международным договоренностям Крым до сих пор "является украинским".