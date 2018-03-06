Полет российского Ан-26, разбившегося в Сирии, проходил в простых метеоусловиях

Полет российского транспортного самолета Ан-26, потерпевшего крушение в Сирии, проходил в простых метеоусловиях, передаёт "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиационных кругах.

Самолёт совершал внутренний перелет с аэродрома под Алеппо, отметил собеседник агентства.

"Полет выполнялся в простых метеоусловиях. На протяжении всего маршрута была малооблачная погода", - сказал другой источник.

Как сообщало Накануне.RU, сегодня российский транспортный самолёт Ан-26 потерпел крушение в Сирии. Находившиеся на борту 32 человека погибли.