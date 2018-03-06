Под Донецком прогремел мощный взрыв, замечен вертолет ВСУ

Мощный взрыв произошел под Донецком на территории, захваченной ВСУ, вблизи линии разграничения. Как заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов, в районе происшествия замечен вертолет ВСУ.

Он отметил, что, несмотря на пункт 7 меморандума от 19 сентября 2014 г., запрещающего полеты боевой авиации вдоль всей линии соприкосновения на ширину всей зоны безопасности (30 км), в районе южнее Марьинки, на расстоянии около 800 м от линии соприкосновения, был замечен украинский вертолет. Он прилетел примерно через 20 минут после взрыва.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, 3 и 5 марта в центре Донецка взорвались автомобили.