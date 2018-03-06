Путин проводит в Екатеринбурге совещание по развитию системы среднего профобразования

Президент РФ Владимир Путин проводит в Екатеринбурге совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Глава государства отметил, что вопрос, лежащий в повестке совещания, как и обновление всей системы образования, внедрение передовых подходов к подготовке рабочих, инженеров, "является одним из ключевых, базовых для технологического, экономического прорыва страны, повышения качества жизни и реальных доходов граждан".

"Как показывает исторический опыт, выход на передовые новые рубежи, достижение амбициозных, больших целей всегда обеспечивались серьёзными изменениями в профессиональном обучении", - сказал Путин.

По мнению президента, важно сделать так, чтобы вся отечественная система подготовки кадров соответствовала или сама задавала высокие мировые стандарты с учетом глобальных технологических перемен, которые происходят в мире.

"Система профессионального образования должна быть гибкой, предусматривать разные формы и сроки подготовки. Речь идёт не только об обучении ребят, которые закончили школу, но и о переподготовке уже состоявшихся специалистов, потому что каждому человеку сегодня нужно учиться постоянно, в течение всей жизни", - подчеркнул глава государства.

При этом Путин призвал ориентироваться при модернизации системы профобразования на стратегию регионального развития и инвестпроекты. Также, по его словам, обучение должно вестись на самой передовой учебной и производственной базе. В этой связи он поручил в кратчайшие сроки сформировать по всей стране центры опережающей профессиональной подготовки.

"Третье. Важнейший вопрос – объективная, независимая, прозрачная оценка компетенций. Здесь главное, чтобы выпускники колледжей и техникумов показывали свои навыки и умения на практике", - сказал Путин.

Кроме того, глава государства считает важным навсегда отказаться от стереотипа: "школу закончил, получил профессию и все", а обеспечить в колледжах и техникумах "сильное, разностороннее образование".

Как сообщало Накануне.RU, ранее в этот день в Нижнем Тагиле Путин принял участие во Всероссийском форуме рабочей молодёжи, который прошло на площадке "Уралвагонзавода".