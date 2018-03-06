Совфед представил доклад о вмешательстве Запада в суверенные дела России

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Россия ответила на очередной обман Запада по Украине Развитие украинского кризиса перешло в новую фазу. Она началась незаметно и как будто привычно – с очередной "газовой войны". А между тем есть все основания полагать, что Россия заняла принципиально иную позицию по отношению к Украине. И она стала ответом на отмашку Запада киевскому режиму. Как связаны между собой киевский закон об "оккупации Донбасса", депортация Михаила Саакашвили и резкий демарш "Газпрома" – в материале Накануне.RU.
07.03.2018
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Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Газовую войну с Россией Украина готова вести до последнего украинца Не успели на Украине прозвучать победные фанфары по поводу "перемоги" над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже, как началась "зрада". Фактически "Газпрому" предложили за его же счет решать политико-экономические проблемы "Незалежной". Ответ "Газпрома" был логичным и закономерным. Руководство газового гиганта сделало заявление о нарушении баланса интересов сторон и о расторжении нецелесообразных и невыгодных контрактов, касающихся транзита и поставок газа на Украину.
07.03.2018
Мнения из Сети ;  | комментариев: 1
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Новости
06.03.2018 21:59 Мск (23:59 Екб)
политика | В России | За рубежом
Совфед представил доклад о вмешательстве Запада в суверенные дела России
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Совет Федерации (2016) | Фото: pro-arctic.ru/

Временная комиссия Совета Федерации по защите государственного суверенитета представила ежегодный доклад о вмешательстве во внутренние дела страны с 2011 по 2017 г. Сенаторы нашли признаки вмешательства США и его союзников по НАТО в выборы разного уровня в России, а также стимулирования извне протестной повестки, межрелигиозных конфликтов, влиянии на молодежь и президентские выборы этого года. В закрытых главах доклада говорится о конкретных попытках внешнего вмешательства в дела страны с декабря 2017 г. по март 2018 г. "с целью последующего обвинения в недемократическом характере проведения предвыборной кампании президента России", передает корреспондент Накануне.RU.
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В докладе выделяется 10 основных направлений внешнего вмешательства во внутренние дела страны: создание НКО, ведущих политическую деятельность в интересах зарубежных государств, работа со школьниками и студентами, использование СМИ и соцсетей для дискредитации страны, дискредитация РПЦ и разжигание межрелигиозной розни, стимулирование протестной повестки и вовлечение в нее молодежи, вмешательство в российские выборы разного уровня, разжигание межэтнических противоречий, все виды антироссийских санкций, очернение на мировой арене российской политической и социально- экономической жизни с использованием этой информации внутри России, целенаправленная и грубая политизация спорта высоких достижений.

"Иностранные подрывные программы нередко формируются по принципу мозаики таким образом, что практически каждый отдельно взятый их элемент может выглядеть как событие случайное, самопроизвольное, не имеющее внешнего центра управления и, казалось бы, не противоречащее закону", - отмечается в докладе временной комиссии Совфеда.

По словам председателя временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета Андрея Климова, Вашингтон и ряд его союзников по НАТО не намерены отказываться от целенаправленного вмешательства в суверенные дела России.

"Более того, эти попытки, вероятнее всего, будут лишь нарастать, о чем свидетельствует, в том числе, прошлогодний закон США "О противодействии противникам Америки посредством санкций", опубликованная в январе 2018 г. новая Национальная оборонная стратегия США и целый ряд других официальных документов", - сказал сенатор на расширенном заседании комиссии 5 марта.

Сенатор сообщил, что формы и методы вмешательства совершенствуются. Так, для этого используются интернет-сайты, социальные сети, мессенджеры, другие информационно-компьютерные технологии.

Есть в докладе и закрытый раздел, посвященный вмешательству в выборы-2018. В нем анализируются данные о конкретных попытках внешнего вмешательства в период с декабря 2017 г. по март 2018 г.во внутренние дела России "с целью последующего обвинения в недемократическом характере проведения предвыборной кампании, использовании административного ресурса, предсказуемости результатов".

В публикации доклада накануне выборов президента РФ политолог, публицист Александр Жилин усмотрел, в том числе, и "дешевый пиар" в попытках не допустить второго тура.

"У меня складывается впечатление, что в условиях, когда есть определенный риск второго тура, в эту предвыборную топку бросаются уже даже дрова кретинизма. Если сегодня, в 2018 г., обнаружили то, что было в 2011 г., значит, вся система безопасности должна быть поставлена к стенке. Во-первых, люди, отвечающие за пиар, а тем более за раскрутку действующего президента, должны дружить с головой, а не заниматься полнейшей ерундой. Второе – кому неизвестно, что вмешивались, вмешиваются и будут вмешиваться? Мне бы гораздо интереснее было послушать доклад этих государевых людей, которые получают по 500 тыс. руб. в месяц, в то время как медсестра 13 тыс., что они сделали для того, чтобы защитить мою страну от вмешательства извне? Или они только языком треплют, когда подходят выборы? Я это расцениваю как дешевый пиар, который фактически бьет по самим сенаторам и самой власти", – поделился своим мнением с Накануне.RU эксперт.

Отдельные разделы доклада посвящены вмешательству через влияние на "молодые умы". Молодежь становится инструментом "расшатывания национальных политических систем, реализации сценариев "цветных революций", государственных переворотов, социальной дестабилизации, формирования из ее среды лидеров, способных, по мнению наших иностранных оппонентов, через 10-15 лет изменить конституционный строй, существенным образом трансформировать внутреннюю и внешнюю политику в угоду интересам внешних заказчиков подобных программ", – говорится в докладе.

Но сенаторы настроены оптимистично: "Члены комиссии солидарны в том, что в целом российская молодежь сегодня патриотически ориентирована, имеет достаточный уровень образования, разделяет традиционные для России ценности, доверяет руководству страны", – сказано в описательной части главы.

При действующей системе образования надеяться на светлое будущее не приходится, уверен Александр Жилин.

"Если наша молодежь образовывается по болонской системе, разговаривает уже не на русском языке, а на суржике, который напичкан иностранными словами и понятиями, то это значит, что страна обречена на стратегическое поражение. Да, не сегодня и не завтра, но послезавтра точно. Возвращаясь к предвыборной кампании: не надо этого ура-патриотизма. Давайте реформируем образование, давайте выбросим все то, что было навязано все прошлые годы фактически колониальной России при Ельцине", – заключил политолог.

Другие новости по темам: вмешательство, суверенитет, запад, сша, нато, выборы президента, совет федерации
06.03.2018 21:59 Мск | Москва | Анна Смирнова
23:59 Екб


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Совфед представил доклад о вмешательстве Запада в суверенные дела России
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