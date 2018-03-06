Путин одобрил концепцию создания в Екатеринбурге "умного города" в рамках заявочной кампании ЭКСПО-2025

Губернатор Свердловской области ознакомил президента РФс концепцией "умного города", который будет построен вдля проведения в 2025 году Всемирной универсальной выставки ЭКСПО, сообщилив пресс-службе департамента информационной политики главы региона.

Губернатор рассказал главе государства о том, как будет преобразована территория в 555 гектаров на берегу Верх-Исетского пруда.

"Место хорошее", – оценил глава государства.

"Да, самое главное, что это не просто будет площадка для проведения выставки, это новый район, где будут применены самые передовые технологии организации городского пространства. Наша задача – создать совершенно новую социальную модель", – проинформировал Куйвашев.

По словам главы Среднего Урала, важнейшим и ключевым наследием выставки станет научно-образовательный кластер, где развитие получат информационные технологии, медицина, а также будут внедрены наработки федерального центра поддержки талантливой молодежи "Сириус". "Тема заявки и те идеи, которые заложены в концепцию российского ЭКСПО "совпадают с поручениями, которые были даны в послании Федеральному Собранию", – подчеркнул Куйвашев.

Выставку ЭКСПО-2025 он назвал импульсом, который позволит совершить рывок в организации городской жизни. Губернатор также доложил президенту, что уже с этого года в рамках подготовки к выставке начинается разработка инженерно-коммуникационной инфраструктуры площадки. Свои предложения по организации выставки в Екатеринбурге в рамках конкурса готовят ведущие архитектурные бюро со всего мира, их идеи смогут оценить члены Международного бюро выставок в ходе инспекционного визита на Урал.

Путин высоко оценил подходы пространственного развития площадки, в том числе по обустройству "огромного, как озеро, пруда", над которым, по замыслу, должна появиться монорельсовая линия. Президент назвал "красивым" представленный ему проект.

Как отмечают в департаменте информполитики главы региона, победа российской заявки "определит успех в развитии страны на десятилетия вперёд, подтолкнёт компании к разработке новых эффективных технологий, выпуску технически сложной продукции, откроет гражданам все возможности цифрового мира, что станет важнейшим фактором благополучия людей".

Напомним, что в борьбе за проведение ЭКСПО-2025 наравне с Екатеринбургом участвуют Осака и Баку.