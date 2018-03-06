Российский транспортный самолет Ан-26 потерпел крушение в Сирии, сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что катастрофа произошла при заходе самолета на посадку на аэродроме Хмеймим, около 15.00 мск. Самолет столкнулся с землей, не долетев около 500 метров до взлетно-посадочной полосы.

По предварительным данным, находившиеся на борту 26 пассажиров и шесть членов экипажа погибли.

В Минобороны РФ в качестве одной из причин авиакатастрофы называют техническую неисправность воздушного судна. Все возможные версии крушения Ан-26 изучит министерская комиссия. В ведомстве также отметили, что огневого воздействия на самолет не было.