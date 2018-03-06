Пострадавшая в кровавой драке в ХМАО девочка идет на поправку, угрозы здоровью нет

Медики раскрыли подробности состояния маленькой югорчанки, пострадавшей в драке в Советском, передает корреспондент Накануне.RU.

"Состояние пострадавшей девочки не вызывает опасений. Она выздоравливает. Ей помогли своевременно и полностью", - говорится в официальном ответе департамента здравоохранения на запрос Накануне.RU.

Напомним, утром 3 марта в одном из дворов Советского между учеником 4 класса и семиклассницей возник конфликт. Мальчик ударил оппонентку ножом в живот. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль центрального аппарата ход и результаты расследования уголовного дела, которое возбудили по факту трагедии.