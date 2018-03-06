"Неработающий спидометр – однозначно уголовка": родители погибших в Югре акробатов – о возможной переквалификации действий одного из осужденных

В Югре не утихает полемика вокруг дела о гибели маленьких спортсменов. Действия владельца злополучного автобуса Александра Сидорука, которого отпустили из-под стражи после полного отбытия наказания, нельзя переквалифицировать в "административку". Родители пострадавших уверены, что спидометр, не работавший в автобусе, которым владел бизнесмен, стал причиной превышения скорости, из-за которой и произошла авария, и это является именно уголовным преступлением, передает корреспондент Накануне.RU.

"Два колеса автомобиля Сидорука, у которых был разный рисунок протектора, не привели к аварии. У машины не был исправен спидометр. Из-за этого Зайнуллин превысил скорость на 30 км/ч. Спидометр не исправен – автомобиль эксплуатировать нельзя. Сидорук что, не знал этого? Конечно, знал. За колеса – конечно, "административка". Отвечать должны те инспектора, которые останавливали и контролировали грузовик", - рассказал Накануне.RU отец одного из погибших детей Сергей Калашник.

Он уверен, что между не работавшим спидометром и аварией есть прямая связь.

"При не работавшем спидометре водитель ехал с превышением. Кто машину выпустил на маршрут? Тот, кто владел. Поэтому я против переквалификаций", - сказал Сидорук.

Напомним, Сидорук вышел на свободу 4 марта: его за смертельную аварию, в которой погибли 10 спортсменов из Нефтеюганска, - год и три месяца колонии – кончилось. Он – хозяин автобуса, в котором ехали погибшие. У машины не работал спидометр, на заднюю ось были установлены шины с различным рисунком протектора, частично отсутствовали либо не работали ремни безопасности. Сторона защиты с решением суда не согласна и намерена пересмотреть дело. Впрочем, с приговором не согласна и генеральная прокуратура.