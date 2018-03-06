Министр Донской отвел на улучшение экологии Челябинска три-четыре года

На совещании по вопросу экологической ситуации в Челябинске и области под председательством министра природных ресурсов РФ Сергея Донского участники обсудили состояние атмосферного воздуха, ликвидацию городской свалки и рекультивацию Коркинского разреза. По итогам визита министра на Южный Урал будет принята программа на уровне Правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы серьезно нацелены на то, чтобы провести здесь программу по экологическому развитию региона. Сегодня мы подробно обсуждали вопросы модернизации производственных объектах, на них приходится более 40% загрязнения как города, так и региона. Обсудили подробно и тему экологического развития Челябинска. В целом выходом с этого совещание будет программа на уровне правительства, где будут задействованы не только министерство природных ресурсов, но и другие ведомства. Мы с таким предложением выйдем, чтобы уже через несколько лет Челябинск вышел из неблагоприятного состояния", - подчеркнул министр.

Как сообщил Донской, на улучшение ситуации потребуется три-четыре года, а результаты должны оценить люди.

"Три-четыре года — это вполне возможные сроки. Конечно, нужно будет консолидировать усилия как местных властей, так и федеральных. Промышленные предприятия должны в эти короткие сроки провести свои мероприятия. Результаты должны оценить люди, здесь недолжно быть воздуха, в котором даже солнца невидно. Солнце население должно видеть обязательно, желательно чтобы целый год", - добавил он.

Сергей Донской подчеркнул, что ряд челябинских предприятий "не тянут на современные", их нужно модернизировать, а городскую свалку необходимо убирать.

"Челябинск требует наших больших усилий, и мы постараемся", - добавил он.

"Я бы всем хотел сказать производственникам: мы не отстанем от предприятий, которые являются основными загрязнителями. С 2019 года для них обязательное правило – утром умылся и пошел модернизировать предприятие", - сказал он.

Проект рекультивации Коркинского разреза хвостами Томинского ГОК министр назвал "вполне приемлемым вариантом".

"Нужно развивать экономику, при этом соблюдать все экологические стандарты. Мы не можем превратить территорию в пустыню, чтобы здесь было чисто, но при этом у людей не было работы. Здесь должен быть современный развивающийся город, при этом все возможности для того, чтобы он стал экологически чистым есть", - отметил министр.

Стоит отметить, что в рамках визита На Южный Урал министр посетил предприятия "Мечела", ЧЭМК и городскую свалку.

Напомним, во время послания Федеральному собранию Владимир Путин призвал улучшить экологическую ситуацию в стране. Президент коснулся проблемы неблагоприятной экологической обстановки в некоторых городах Урала и Сибири, среди которых упомянул и Челябинск.