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Министр Донской отвел на улучшение экологии Челябинска три-четыре года
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Сергей Донской, Мечел, (2018) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

На совещании по вопросу экологической ситуации в Челябинске и области под председательством министра природных ресурсов РФ Сергея Донского участники обсудили состояние атмосферного воздуха, ликвидацию городской свалки и рекультивацию Коркинского разреза. По итогам визита министра на Южный Урал будет принята программа на уровне Правительства РФ, передает корреспондент Накануне.RU.
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"Мы серьезно нацелены на то, чтобы провести здесь программу по экологическому развитию региона. Сегодня мы подробно обсуждали вопросы модернизации производственных объектах, на них приходится более 40% загрязнения как города, так и региона. Обсудили подробно и тему экологического развития Челябинска. В целом выходом с этого совещание будет программа на уровне правительства, где будут задействованы не только министерство природных ресурсов, но и другие ведомства. Мы с таким предложением выйдем, чтобы уже через несколько лет Челябинск вышел из неблагоприятного состояния", - подчеркнул министр.

Как сообщил Донской, на улучшение ситуации потребуется три-четыре года, а результаты должны оценить люди.

"Три-четыре года — это вполне возможные сроки. Конечно, нужно будет консолидировать усилия как местных властей, так и федеральных. Промышленные предприятия должны в эти короткие сроки провести свои мероприятия. Результаты должны оценить люди, здесь недолжно быть воздуха, в котором даже солнца невидно. Солнце население должно видеть обязательно, желательно чтобы целый год", - добавил он.

Сергей Донской, Мечел,(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Сергей Донской подчеркнул, что ряд челябинских предприятий "не тянут на современные", их нужно модернизировать, а городскую свалку необходимо убирать.

"Челябинск требует наших больших усилий, и мы постараемся", - добавил он.

"Я бы всем хотел сказать производственникам: мы не отстанем от предприятий, которые являются основными загрязнителями. С 2019 года для них обязательное правило – утром умылся и пошел модернизировать предприятие", - сказал он.

Проект рекультивации Коркинского разреза хвостами Томинского ГОК министр назвал "вполне приемлемым вариантом".

"Нужно развивать экономику, при этом соблюдать все экологические стандарты. Мы не можем превратить территорию в пустыню, чтобы здесь было чисто, но при этом у людей не было работы. Здесь должен быть современный развивающийся город, при этом все возможности для того, чтобы он стал экологически чистым есть", - отметил министр.

Стоит отметить, что в рамках визита На Южный Урал министр посетил предприятия "Мечела", ЧЭМК и городскую свалку.

Сергей Донской, челябинская городская свалка,(2018)|Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Напомним, во время послания Федеральному собранию Владимир Путин призвал улучшить экологическую ситуацию в стране. Президент коснулся проблемы неблагоприятной экологической обстановки в некоторых городах Урала и Сибири, среди которых упомянул и Челябинск.

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06.03.2018 16:18 Мск | Челябинск | Мария Подгузова
18:18 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.03.2018 11:53 Мск
Сергей Донской осмотрел челябинскую свалку и ЧЭМК








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Министр Донской отвел на улучшение экологии Челябинска три-четыре года
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