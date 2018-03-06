В Шадринске злоумышленник в пьяном угаре расправился со знакомым, после чего убежал

3 марта в Шадринске в собственной квартире найден мертвым 44-летний мужчина.

На теле погибшего виднелись ножевые ранения, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

По подозрению в совершении указанного преступления был задержан 42-летний житель Шадринска. Удалось установить, что днем 3 марта мужчины пили спиртное, между ними произошел конфликт, в ходе которого подозреваемый нанес ножом в грудь не менее двух ударов своему "обидчику".

"От полученных телесных повреждений хозяин квартиры скончался. Непосредственно после совершенного преступления подозреваемый от органов предварительного следствия скрылся", - добавили в СК.

Сейчас мужчине предъявлено обвинение в совершении указанного преступления, решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.