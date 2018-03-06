В Воронежской области сгорел автомобиль руководителя избирательного штаба Грудинина

В Воронежской области сгорел автомобиль руководителя Борисоглебского избирательного штаба Павла Грудинина.

В Борисоглебске на улице Ленинская сгорел автомобиль "ВАЗ-2112". Прибывшие на место ЧП пожарные ликвидировали возгорание в 01.35. По оперативной информации от спасателей, пострадавших нет. Хозяином сгоревшего автомобиля был руководитель местного избирательного штаба Грудинина Александр Сухинин.

Как сообщают коммунисты, в автомобиле находились и в итоге были полностью уничтожены агитматериалы, подготовленные для очередного распространения на территории Борисоглебска и прилегающих сельских поселений. Личное заявление Сухинина и экстренное заявление партии направлены в ЦИК, облизбирком, в полицию и следственные органы Борисоглебска и Воронежской области.

Причина возгорания устанавливается.