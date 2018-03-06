ЕС угрожал и ставил ультиматумы, - экс-глава МИД Украины рассказал о принуждении к ассоциации

В 2013 году ЕС угрожал Украине и ставил ультиматумы в случае неподписания соглашения об ассоциации. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Леонид Кожара, выступая на допросе в суде по делу о "госизмене" Виктора Януковича.

Он отметил, что правительство Януковича сообщило о своей неготовности подписывать документ еще до Вильнюсского саммита в конце ноября. После завершения саммита начались переговоры с лидерами европейских стран.

"Было очень жесткое давление, чтобы Украина подписала документ. Отдельные представители ЕС говорили, что уже не выдвигают никаких условий, только подпишите. Они проводили переговоры очень жестко, угрожали и ставили ультиматумы", - сказал экс-министр.

Именно позиция Еврокомиссии и стала главной причиной того, что подписание ассоциации было отложено, подчеркнул Кожара. ЕС отказался пересматривать условия соглашения и учитывать опасения Украины.

"Поспешное подписание [соглашения] нынешней властью привело к тому, что сначала был тестовый режим, и обвалилась в два раза внешняя торговля Украины. Экономические последствия подписания соглашения мы видим сегодня", - заявил он.

Как сообщало Накануне.RU, в июне депутат Верховной рады Александр Долженков заявил, что ЕС обманул Украину и не открыл свой рынок для украинских товаров, ограничив их квотами.