В Ханты-Мансийске завершился XVI Международный кинофестиваль "Дух огня", генеральным партнером которого в рамках программы социальных инвестиций "Родные города" уже 12 лет выступает компания "Газпром нефть", сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании.

Обладателем главного приза кинофестиваля "Золотая тайга" стал фильм "Сара играет оборотня" (Швейцария-Германия) режиссера Катарины Вюсс. Приз "Серебряная тайга" завоевала лента "Первый этап" Кима Дэхвана (Южная Корея). Дебютный фильм Теда Фендта (США) "Классический период" получил "Бронзовую тайгу".

Специальный приз "За сохранение культурных традиций", учрежденный "Газпром нефтью", вручили режиссеру Антону Моисеенко за дебютный фильм "Пепло".

Помимо конкурса кинофорум включает и обширную культурную программу. В нынешнем году ее главными действующими лицами стали известные музыканты Евгений Маргулис и Алексей Романов, приглашенные в Ханты-Мансийск компанией "Газпром нефть". Они представили концертную программу "Группа выходного дня".

А в День семьи, 4 марта, участники проекта "Энциклопедия сказок родных городов" интернет-канала "Читалкин" провели литературный концерт, в ходе которого представили зрителям произведения классиков и современных поэтов.

Участниками проекта в этом году стали дети из Ханты-Мансийска, Ханты-Мансийского района ХМАО – Югры и Уватского района Тюменской области.

В этот же день состоялся показ документального спектакля "Елизарово док". Документальный театр в селе Елизарово Ханты-Мансийского района создан инициативной группой хантымансийцев при поддержке компании "Газпромнефть-Хантос" (дочернее предприятие "Газпром нефти") в рамках грантового конкурса "Родные города".

Кроме того, в семейный день волонтеры "Газпромнефть-Хантоса" вместе с детьми из центра социальной помощи семье и детям "Вега" приняли участие в квесте по мотивам "Записок о Шерлоке Холмсе" Артура Конана Дойля, организованном в государственной библиотеке Югры.