"Аэрофлот" лишит авиадебоширов привилегий и элитного статуса в программе лояльности

ПАО "Аэрофлот" намерен лишать авиадебоширов элитного статуса и привилегий в программе лояльности "Аэрофлот Бонус", сообщили Накануне.RU в пресс-службе авиаперевозчика.

"Накопленные за период участия в программе мили будут аннулированы, после чего последует закрытие счета участника", - говорится в сообщении.

В компании отмечают, что только с начала 2018 года на рейсах "Аэрофлота" зафиксировано девять случаев грубого физического насилия по отношению к сотрудникам авиакомпании. При этом практически все дебоширы являются элитными участниками программы лояльности.

Согласно правилам программы, пассажир, допустивший бесчинство на рейсах "Аэрофлота" лишается не только всех привилегий, но и возможности дальнейшего участия в программе "Аэрофлот Бонус".