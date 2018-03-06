"Когда увидел - обалдел". Путин на Урале сделал комплимент ЧТПЗ

Президент России Владимир Путин на форуме работающей молодежи в Тагиле похвалил ЧТПЗ. Отвечая на вопрос студентки корпоративной программы завода, он заметил, что челябинское производство его поразило, передает корреспондент Накануне.RU.

"Я в первый раз когда пришел - обалдел. Даже не ожидал, что у нас такое производство есть. На бумаге я знал, но не видел. Словно в клинику пришел - все в белых халатах. Производит впечателние!" - сказал президент.

Напомним, Путин посетил ЧТПЗ в 2016 году - президент принял участие в запуске предприятия по выпуску штампосварных деталей трубопроводов с использованием наноконструктивных материалов.

Владимир Путин тогда отметил, что у него самое лучшее впечатление от предприятия. "Это то, чем должна заниматься белая металлургия", - подчеркнул президент.