Ким Чен Ын собрался в Южную Корею

Стало известно о том, что лидер КНДР Ким Чен Ын в апреле посетит межкорейский саммит, который пройдёт во Дворце мира на южной стороне села, разделённого межкорейской границей, Пханмунчжом, и таким образом руководитель Северной Кореи впервые окажется на территории Южной. Об этом сообщил спецпосланник президента Республики Корея, вернувшийся из Пхеньяна, Чон Ы Ён.

Как передаёт южнокорейская The Korea Herald, спецпосланник сообщает, что Север заявил о своей готовности к ядерному разоружению взамен на гарантии безопасности. Для этого КНДР готова также к "откровенным переговорам с США", на время переговоров обещая воздержаться от ракетных и ядерных испытаний и наладить линию связи между лидерами двух стран. Однако, уточняя слова Ким Чен Ына о ядерном разоружении, Чон Ы Ён отметил только, что он назвал денуклеаризацию "общим желанием своих предшественников".

Директор южнокорейской службы разведки, также входивший в посещавшую Пхеньян делегацию, на этой неделе отправится в США, чтобы рассказать о результатах своего визита. Кроме того, Сеул намерен проинформировать об итогах переговоров Пекин и Токио.