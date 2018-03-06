Министр спорта РФ назвал абсурдом вручение премии "Оскар" фильму "Икар"

Министр спорта РФ Павел Колобков назвал абсурдом вручение премии "Оскар" фильму "Икар", рассказывающему о допинге в российском спорте.

"Абсурдная ситуация. Если бы вручали в категории "Научно-фантастический фильм", - тогда было бы логично", - сказал Колобков журналистам во вторник.

Как напоминает "Интерфакс", в понедельник в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Американской киноакадемии. "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм" получила картина "Икар" Брайана Фогеля о допинге. В подготовке и съемках картины принял участие бывший руководитель Антидопингового центра в Москве Григорий Родченков, уехавший после увольнения в США.

Добавим, ранее в Госдуме заявили, что "Оскар" "Икару" подтверждает теорию о том, что допинговый скандал вокруг РФ - это срежиссированный сериал.