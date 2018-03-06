Министр спорта РФ назвал абсурдом вручение премии "Оскар" фильму "Икар"

в этот день
07.03.18
03:40
В Екб.05:40
Путин рассказал о людях будущего
Часть супер-оружия, которое анонсировал Путин, уже поступила в войска
Губернаторы усилили влияние благодаря развитию экономического потенциала территорий и визитам Путина
Главное
Все находившиеся на борту российского Ан-26 в Сирии погибли

Тема дня
"О, сколько нам открытий чудных…" Арбитраж в разгар кампании удовлетворил иск акционеров ЗАО "Совхоз им. Ленина" о возврате в собственность предприятия двух земельных участков стоимостью более 1 млрд руб., сотрудники ЦИК рассказали о якобы 11 не закрытых заграничных счетах кандидата от КПРФ, а в прессе стали появляться сюжеты о том, что у него будто бы есть гражданская жена.
06.03.2018
политика  |  комментариев: 1
Аналитика
Вся аналитика

Андрей Фурсов: У меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть "В этом была заинтересована часть партаппарата, и здесь ее интересы совпали с интересами наших геополитических противников. Ведь неслучайно с конца 1940-х годов англо-американские спецслужбы создали совместную спецгруппу, которая называлась How To Make Stalin’s Passing – то есть "Как сделать так, чтоб Сталин ушел". А как конкретно произошло – была ли эта смерть насильственной, отравили его или просто не оказали помощь, или отравили и не оказали помощь - это очень сложный вопрос. Но у меня нет никаких сомнений, что Сталину помогли умереть".
05.03.2018
от издателя  |  комментариев: 5


Игорь Юшков: Киев жалуется на то, чем два года хвастался Украинцы начали экономить газ и потребовали с российской стороны компенсацию за вынужденную покупку топлива по высоким ценам. Однако Киев не забирает газ из российской трубы с конца 2015 г., и до последнего времени гордился тем, что может себе позволить покупать топливо "Газпрома" у европейских поставщиков.
06.03.2018
экспертное мнение ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Туриста, пропавшего на перевале Дятлова, нашел охотник
"Мы так не договаривались". Путин объявил о вводе налога на имущество физлиц
В России стартовали продажи белорусско-китайского автомобиля
Эксперты: Вкладчики убегают из банков из-за политики ЦБ и нищеты
"Так послушайте сейчас!" Путин показал, как Россия может нанести удар по США
Волкер: ДНР и ЛНР должны быть ликвидированы
Упс! Видео о российском оружии, показанное во время послания Путина, оказалось пятилетней давности
В Челябинске больные стафилококком сотрудники роддома заплатят за заражение новорожденного
Голосование
Выступление России на ОИ-2018 - поражение или победа?

Поражение, выступили очень слабо

С учетом давления - победа

Это поражение чиновников, но победа спортсменов

Я не следил за Олимпиадой/мне неинтересно


Результаты 882



Новости
06.03.2018 15:40 Мск (17:40 Екб)
спорт | В России | За рубежом
Министр спорта РФ назвал абсурдом вручение премии "Оскар" фильму "Икар"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Павел Колобков (2016) | Фото: пресс-служба президента России

Министр спорта РФ Павел Колобков назвал абсурдом вручение премии "Оскар" фильму "Икар", рассказывающему о допинге в российском спорте.
Читайте также:

"Абсурдная ситуация. Если бы вручали в категории "Научно-фантастический фильм", - тогда было бы логично", - сказал Колобков журналистам во вторник.

Как напоминает "Интерфакс", в понедельник в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения наград Американской киноакадемии. "Оскар" в номинации "Лучший документальный фильм" получила картина "Икар" Брайана Фогеля о допинге. В подготовке и съемках картины принял участие бывший руководитель Антидопингового центра в Москве Григорий Родченков, уехавший после увольнения в США.

Добавим, ранее в Госдуме заявили, что "Оскар" "Икару" подтверждает теорию о том, что допинговый скандал вокруг РФ - это срежиссированный сериал.

Другие новости по темам: Оскар, Икар, допинг
06.03.2018 15:40 Мск | информационная служба Накануне.RU
17:40 Екб


Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

Министр спорта РФ назвал абсурдом вручение премии "Оскар" фильму "Икар"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+