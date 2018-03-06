Эксперт – о расшифровке разговора экипажа Ан-148: Командир не должен уговаривать второго пилота!

В СМИ опубликованы переговоры пилотов самолёта Ан-148 "Саратовских авиалиний", в феврале потерпевшего крушение в Подмосковье. Из появившейся расшифровки следует, что за минуту до авиакатастрофы командир воздушного судна и второй пилот спорили по поводу нормализации скорости полёта.

В частности, утверждается, что второй пилот совершил ошибку, уведя самолёт вниз.

Опубликованный СМИ разговор говорит, в первую очередь, об отсутствии слаженных действий у экипажа, заявил в комментарии Накануне.RU глава Комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора, заслуженный пилот СССР Олег Смирнов.

"Я, как профессионал, не наблюдаю слаженности в работе экипажа во время нештатной ситуации, - прокомментировал эксперт. - Командир корабля почему-то в этой сложнейшей ситуации доверил пилотировать самолет второму пилоту. Второй пилот не выполняет рекомендации командира воздушного судна, когда тот говорит: "Зачем вниз? Вверх!". Да разве это командир! Командир обязан на себя взять пилотирование самолета, а не уговаривать второй пилота!".

"Во взаимодействии экипажа наблюдаются факторы, которые я никогда в жизни не наблюдал в своей профессиональной деятельности, - отметил также Смирнов. - Я думаю, ни один капитан не наблюдал такого, когда второй пилот на замечания командира корабля матом ему отвечает. Командир корабля – это самый опытный человек, это высшее должностное лицо на борту воздушного судна!"

"В общем, командир корабля не проявляет своих командирских качеств, начинается ералаш, который приводит к авиакатастрофе", - подчеркнул специалист.

Всё это говорит о том, что в подготовке экипажа утрачена обязательность слётанности, обязательность чёткого взаимодействия членов экипажа, считает эксперт.

Также Смирнов отметил подготовку командира экипажа и второго пилота. "Ранее уже выяснилось, что второй пилот стал профессионалом, когда ему было 40 лет. Я начал летать в 15 лет в аэроклубе, на планёре. И этот первый полет я помню до сих пор, весь этот процесс полёта вошел в клетки моего головного мозга и в клетки моего тела. А в 40 лет становиться пилотом – ну чему можно научить…Теории – да. А психологический фактор? Это уже большое упущение", - заявил эксперт, отметив, что недаром в лётное училище принимаются люди в возрасте до 27 лет.

Что касается командира корабля, то, по словам Смирнова, он имел сравнительно небольшой налёт. "8 тысяч часов – это небольшой налёт, - отметил он. – При этом часть этого времени – это налёт на военных самолетах, а там несколько расходится подготовка действий командира воздушного судна и второго пилота, и взаимодействий между ними".

"Всё это сошлось в одной точке, и всё это сопровождалось отказом прибора указателя скорости ввиду обледенения приёмника воздушного давления, - подвел итог Олег Смирнов. - Катастрофа происходит тогда, когда сходятся вместе множество отрицательных факторов. Как раз эти факторы сошлись в одной точке и погиб 71 человек".

Как сообщало Накануне.RU, ранее транспортная прокуратура на Урале инициировала проверку профессиональной подготовки второго пилота разбившегося в Подмосковье самолета Ан-148.

Также сообщалось, что "Саратовские авиалинии" ранее опровергли информацию о том, что командир воздушного судна Ан-148, разбившегося в Подмосковье, вышел в рейс с просроченным медицинским заключением.

Пассажирский самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии", выполнявший рейс из Москвы в Орск, 11 февраля упал в Раменском районе Московской области. Все находившиеся на борту — 65 пассажиров и 6 членов экипажа, погибли.

Ранее Межгосударственный авиационный комитет назвал фактором, который привел к крушению самолета Ан-148 "Саратовских авиалиний" неверные данные о скорости полета на приборах, вызванные обледенением датчиков.

По последним данным, к катастрофе Ан-148 привела совокупность человеческого фактора и конструктивных особенностей самолета. Об этом сегодня сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом расследования.