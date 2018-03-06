Президенту продемонстрировали заявку Екатеринбурга на Экспо

Заявку Екатеринбурга на Экспо презентовали президенту России Владимиру Путину, когда он завершил беседу с участниками форума рабочей молодежи, который в эти минуты проходит на площадке Уралвагонзавода.

Главе государства и сопровождающему его министру промышленности и торговли Денису Мантурову показали мультимедийный стенд, рассказывающий о возможностях города, как хозяина Экспо.

Презентовали заявку губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и директор заявочного комитета Светлана Сагайдак.

Осмотрев стенд, глава государства отправился в Екатеринбург, где ему предстоит совещание по вопросу развития системы среднего профессионального образования. Кроме того, президент скорее всего проведет встречу отдельно с главой региона.

Напомним, что в борьбе за проведение ЭКСПО-2025 наравне с Екатеринбургом участвуют Осака и Баку.

Комиссия Международного бюро выставок посетит Екатеринбург со 2 по 4 апреля. В бюро сообщают, что задачей миссии является проверка жизнеспособности проекта, без этого город не сможет в дальнейшем участвовать в конкурсе. Результаты комиссии будут обсуждаться исполнительным комитетом бюро в мае.