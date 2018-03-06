Дворкович возглавил оргкомитет по подготовке чемпионата мира по футболу "Россия-2018"

Председателем оргкомитета по подготовке чемпионата мира по футболу "России-2018" избран Аркадий Дворкович. Об этом сообщил вице-премьер Виталий Мутко, ранее возглавлявший оргкомитет, передает ТАСС.

"Мы приняли решение, что генеральным директором оргкомитета является Алексей Сорокин, мой коллега Аркадий Дворкович возглавил его", - сказал Мутко.

Как сообщало Накануне.RU, в начале января председатель правительства РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об исключении вице-премьера Виталия Мутко из состава наблюдательного совета оргкомитета чемпионата мира по футболу "Россия-2018". Напомним, 27 декабря Мутко сообщил, что покинул пост председателя оргкомитета.

Позднее Мутко возглавил оргкомитет по подготовке 23-й сессии Генеральной ассамблеи Всемирной туристской организации ООН (ЮНВТО).