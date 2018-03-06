Дмитрий Рогозин на конференции по "оборонке" в Перми рассказал о планах по развитию космической медицины

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин сегодня прибыл с официальным визитом в Пермь, где провел военно-промышленную конференцию "Диверсификация производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК", сообщает ТАСС.

На конференции вице-премьер сообщил, что предприятиями оборонно-промышленного комплекса РФ сформирован каталог гражданской продукции, который уже содержит более 2,5 тыс. наименований. Приоритетными рынками для диверсификации организаций ОПК Рогозин назвал гражданскую авиацию и судостроение, медицину, телекоммуникации, космос, робототехнику, топливно-энергетический комплекс. В рамках этой работы акцент сделан на увеличение спроса на уже выпускаемую продукцию гражданского назначения, а также на создание условий для разработки и вывода на рынок новых образцов. Для продвижения на рынки высокотехнологичной гражданской продукции была создана специализированная организация НПО "Конверсия", которая должна стать основным координатором в этой области.

Государство намерено поддерживать экспорт продукции гражданского назначения, произведенной на предприятиях ОПК. В прошлом году на эти цели было выделено более 27 млрд руб.

Также в рамках военно-промышленной конференции Дмитрий Рогозин сообщил, что правительство в ближайшее время подготовит поручение Роскосмосу заняться развитием космической медицины и энергетики.

"У Роскосмоса есть уникальный шанс на рынке гражданской продукции. Я назову эти два направления, которые точно надо начать делать. Поручение правительства будет в ближайшее время. Это должен быть глобальный серьезный проект космической медицины", - приводит слова вице-премьера ТАСС.

Вторым направлением является космическая энергетика. Предприятия Роскосмоса, специализирующиеся на приборостроении, по мнению Дмитрия Рогозина, могут выпускать уникальное медицинское оборудование. Космическая медицина предполагает возможность использования и нашей орбитальной космической станции для проведения опытов и разработки медикаментов. Вице-премьер отметил, что медицина может использовать разработки Роскосмоса для обеспечения жизнедеятельности человека в условиях невесомости, в том числе для лечения болезней опорно-двигательного аппарата.

Как сообщало Накануне.RU, в рамках своего визита в Пермь Дмитрий Рогозин также посетит "ОДК-Пермские моторы" и "Протон-ПМ", где ознакомится с производством энергетического оборудования.