В Сургуте в гаражах прогремел взрыв. Пострадавший в реанимации

В Сургуте в гаражном кооперативе "Нефтяник-2" в районе улицы Набережной сегодня прогремел взрыв. Пострадал один человек, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУ МВД России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре.

По предварительной версии, причиной взрыва стала утечка газа. Пострадавший доставлен в реанимацию.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на очевидцев, пострадавший сигаретой зашел в бокс, где хранилось газовое оборудование для автомобиля. Взрывной волной в гараже вынесло ворота, которые и придавили мужчину.