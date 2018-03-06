В Екатеринбурге пройдёт ещё один митинг против сноса ДК "Химмаш"

В Екатеринбурге 11 марта пройдет ещё один митинг против сноса ДК "Химмаш". Жители микрорайона Химмаш и других соседних микрорайонов города Екатеринбурга во второй раз выйдут на акцию с требованием сохранить учреждение культуры, оказавшееся под угрозой ликвидации, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В этот раз люди соберутся у самого ДК. Как сообщают организаторы, жители микрорайона просят президента РФ Владимира Путина, который сегодня, 6 марта, посетил Свердловскую область с рабочим визитом, обратить на ситуацию внимание.

"В связи с появившейся информацией о сносе дворца культуры и строительстве на его месте жилого комплекса с административными помещениями, явно неэквивалентными существующему дворцу культуры, граждане считают, что нарушена ст.44 Конституции РФ", - сообщается в петиции.

Напомним, владельцем здания, расположенного на ул. Грибоедова, 13, ныне является бизнес-центр AVS. Граждан беспокоит появившаяся информация о сносе дворца культуры и строительстве на его месте жилого комплекса с административными помещениями.

Ранее жители микрорайона Химмаш уже проводили митинг на территории администрации Екатеринбурга. Тогда к пикетирующим вышел главный архитектор Екатеринбурга Андрей Молоков. Он отметил, что пока планов по сносу ДК "Химмаш" нет.